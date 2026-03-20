Грачи. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Грачи
1-й сезон
8-я серия
8.92025, Грачи. Сезон 1. Серия 8
Детектив18+
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Грачи, 1 сезон, 8 серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников — это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией предметов искусства, пропавшей в годы войны. Преступник готов идти по трупам, лишь бы получить желаемое и уйти за кордон. Ратников намерен поймать Зейлер любой ценой: этот нацист — единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Грачи»