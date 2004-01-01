Стервы или странности любви (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, ув�лекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.





Сериал Стервы или странности любви 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.