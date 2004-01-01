Стервы или странности любви (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.42004, Стервы или странности любви. Серия 6
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О сериале
Действие фильма разворачивается на горнолыжном курорте Красная Поляна, недалеко от Сочи. В одно и то же время туда приезжают отдохнуть влиятельный банкир Сергей Сенькин со своей супругой Марьяной, скандально известная балерина Ксения с любовником Рустамом, бизнесмен-философ Юрий Мурашов, ув�лекающийся выпивкой и литературой, сельский учитель Степан, неожиданно получивший наследство от прабабки из Канады и мужененавистница Людмила.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Владимир
Фатьянов
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- ТБАктриса
Татьяна
Борисова
- Актёр
Владимир
Долинский
- ОДАктёр
Олег
Драч
- ВЖАктёр
Вячеслав
Жолобов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ЮМАктёр
Юрий
Маслак
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Александра
Флоринская
- Сценарист
Владимир
Фатьянов
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ЮОХудожник
Юрий
Осипенко
- ААХудожница
Александра
Андреева
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин