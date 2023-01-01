Биография

Юрий Маслак — актер, каскадер, постановщик трюков и батальных сцен. Родился 16 июня 1968 года. Член Гильдии киноактеров, директор каскадерской команды «Спецназ». Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. В школьные годы будущий артист занимался боевыми искусствами, стрельбой, прыгал с парашютом, ходил под парусом, посещал театральную студию, получил музыкальное и художественное образование. С 1983 года служил в театре на Таганке в качестве художника-оформителя сцены. Затем работал журналистом. С 1990 года участвовал в военных действиях. В кино начал сниматься с 2003 года. Первым фильмом Юрия Маслака стал многосерийный криминальный боевик «Оперативный псевдоним». Актер исполнил роль сотрудника спецслужб. В сериале «Адвокат» сыграл командира спецназа. В 2006 году на экраны вышел многосерийный криминальный триллер «Острог. Дело Федора Сеченова» с участием актера. В 2007 году небольшую роль Юрий Маслак исполнил в полнометражной комедии «Русская игра». Партнерами по съемочной площадке стали Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин и другие. Актер участвовал в популярных сериалах «Небо в огне», «У каждого своя война», «Сын отца народов», «Екатерина. Взлет». В 2020 году снялся в многосерийном детективе «Шифр 2».