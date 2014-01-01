Пациенты (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Семейная пара в кризисе обращается за советом: она — к священнику, ратующему за сохранение брака, он — к психотерапевту, убеждающему развестись. Фильм «Пациенты» — слегка абсурдная комедия с Павлом Баршаком, Тимофеем Тр�ибунцевым и Марьяной Кирсановой, получившая приз за лучший дебют на кинофестивале «Окно в Европу».
Сергей и Лена, когда-то так любившие друг друга, погрязли в перепалках и упреках. Чтобы найти ответы на волнующие вопросы, Сергей отправляется к известному психотерапевту по фамилии Борисов. Тот, выслушав нового клиента, заявляет, что ему нужно срочно разводиться, ведь брак его очевидно душит. Лена же обращается в церковь к батюшке, который убеждает ее изо всех сил держаться за брак. Проверенный способ это сделать — забеременеть. Постепенно семейный конфликт перерастает в битву идеологий и мировоззрений, в которой даже не обязательно участвовать самим супругам.
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Рейтинг
- ЭОРежиссёр
Элла
Омельченко
- Актёр
Павел
Баршак
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- МКАктриса
Марьяна
Кирсанова
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- СРАктёр
Сергей
Рубашкин
- ИКАктёр
Игорь
Карпиевич
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ЭОПродюсер
Элла
Омельченко
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ВАПродюсер
Виктор
Адонин
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Мамаев
- ДБХудожник
Дмитрий
Бондарчук
- ВАХудожник
Виктор
Абрамов
- СГХудожник
Сергей
Гарбуза
- ЭОМонтажёр
Элла
Омельченко
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- КГОператор
Кирилл
Герра