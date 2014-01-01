Пациенты (фильм, 2014) смотреть онлайн

Семейная пара в кризисе обращается за советом: она — к священнику, ратующему за сохранение брака, он — к психотерапевту, убеждающему развестись. Фильм «Пациенты» — слегка абсурдная комедия с Павлом Баршаком, Тимофеем Тр�ибунцевым и Марьяной Кирсановой, получившая приз за лучший дебют на кинофестивале «Окно в Европу».



Сергей и Лена, когда-то так любившие друг друга, погрязли в перепалках и упреках. Чтобы найти ответы на волнующие вопросы, Сергей отправляется к известному психотерапевту по фамилии Борисов. Тот, выслушав нового клиента, заявляет, что ему нужно срочно разводиться, ведь брак его очевидно душит. Лена же обращается в церковь к батюшке, который убеждает ее изо всех сил держаться за брак. Проверенный способ это сделать — забеременеть. Постепенно семейный конфликт перерастает в битву идеологий и мировоззрений, в которой даже не обязательно участвовать самим супругам.



К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Пациенты» онлайн на Wink.



Пациенты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.