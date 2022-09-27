Михайло Ломоносов
Wink
Фильмы
Михайло Ломоносов

Михайло Ломоносов (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

9.01955, Михайло Ломоносов
Драма, Исторический98 мин12+

О фильме

После нескольких лет учебы в Германии Ломоносов возвращается на родину. Ученый мечтает о создании научных центров в Петербурге и в Москве, об открытии Московского университета.


Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb