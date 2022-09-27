Михайло Ломоносов (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
9.01955, Михайло Ломоносов
Драма, Исторический98 мин12+
О фильме
После нескольких лет учебы в Германии Ломоносов возвращается на родину. Ученый мечтает о создании научных центров в Петербурге и в Москве, об открытии Московского университета.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Иванов
- БЛАктёр
Борис
Ливанов
- ВСАктёр
Владимир
Сошальский
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- АЭАктёр
Антс
Эскола
- СДАктёр
Сергей
Дворецкий
- ЯОАктёр
Янис
Осис
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- ВЧАктёр
Виктор
Чайников
- АВАктриса
Аста
Виханди
- ММОператор
Моисей
Магид
- ЛСОператор
Лев
Сокольский
- ВПКомпозитор
Венедикт
Пушков