Цветик-Семицветик (фильм, 1948) смотреть онлайн
9.41948, Цветик-Семицветик
Мультфильм, Для самых маленьких20 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Девочке Жене достаeтся волшебный цветок. Семь его лепестков — это семь желаний, которые она может исполнить. Девочка не сразу понимает, что она получила в свои руки, и первые шесть еe желаний пустые и бессмысленные. Только последним лепестком она совершает настоящий добрый поступок.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb