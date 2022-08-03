Цветик-Семицветик
Wink
Детям
Цветик-Семицветик

Цветик-Семицветик (фильм, 1948) смотреть онлайн

9.41948, Цветик-Семицветик
Мультфильм, Для самых маленьких20 мин0+
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О фильме

Девочке Жене достаeтся волшебный цветок. Семь его лепестков — это семь желаний, которые она может исполнить. Девочка не сразу понимает, что она получила в свои руки, и первые шесть еe желаний пустые и бессмысленные. Только последним лепестком она совершает настоящий добрый поступок.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb