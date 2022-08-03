Девочке Жене достаeтся волшебный цветок. Семь его лепестков — это семь желаний, которые она может исполнить. Девочка не сразу понимает, что она получила в свои руки, и первые шесть еe желаний пустые и бессмысленные. Только последним лепестком она совершает настоящий добрый поступок.

