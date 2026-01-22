Петербургская ночь (фильм, 1934) смотреть онлайн

Фильм снят по мотивам произведений Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.

