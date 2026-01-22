Петербургская ночь
Петербургская ночь

Петербургская ночь (фильм, 1934) смотреть онлайн

1934, Петербургская ночь
Драма99 мин0+
О фильме

Фильм снят по мотивам произведений Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Петербургская ночь»