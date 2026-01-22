Петербургская ночь (фильм, 1934) смотреть онлайн
1934, Петербургская ночь
Драма99 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Фильм снят по мотивам произведений Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи». Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ГРРежиссёр
Григорий
Рошаль
- ВСРежиссёр
Вера
Строева
- БДАктёр
Борис
Добронравов
- СКАктёр
Серафим
Козьминский
- АГАктёр
Анатолий
Горюнов
- КТАктриса
Ксения
Тарасова
- ЛФАктёр
Лев
Фенин
- Актриса
Любовь
Орлова
- ИДАктёр
Игорь
Доронин
- ИКАктёр
Иван
Кудрявцев
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- СРСценарист
Серафима
Рошаль
- ВССценарист
Вера
Строева
- ФДСценарист
Фёдор
Достоевский
- ДФОператор
Дмитрий
Фельдман
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кабалевский