Дело Артамоновых (фильм, 1941) смотреть онлайн
1941, Дело Артамоновых
Драма88 мин18+
О фильме
Фабрикант Илья Артамонов из бывших крепостных. Его стремление укреплять и развивать дело не знает преград. Он еще связан с крестьянами и мастеровыми, но с его смертью эта связь обрывается. Между Петром Артамоновым, его сыном, ставшим хозяином фабрики, и рабочими вырастает стена вражды. Назревают первые политические выступления. На сторону пролетариата переходит наследник артамоновского дела Илья Артамонов - младший.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ГРРежиссёр
Григорий
Рошаль
- ВМАктриса
Вера
Марецкая
- МДАктёр
Михаил
Державин
- СРАктёр
Сергей
Ромоданов
- ТЧАктриса
Т.
Чистякова
- ВБАктёр
Владимир
Балашов
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- БШАктёр
Борис
Шухмин
- НЗАктриса
Нина
Зорская
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- Актриса
Любовь
Орлова
- ИФАктриса
Инна
Федорова
- НМАктёр
Надир
Малишевский
- ДИАктёр
Даниил
Ильченко
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ГМАктриса
Гари
Миновицкая
- МГСценарист
Максим
Горький
- ГШМонтажёр
Григорий
Широков
- ЛКОператор
Леонид
Косматов