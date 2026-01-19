Дело Артамоновых (фильм, 1941) смотреть онлайн

Фабрикант Илья Артамонов из бывших крепостных. Его стремление укреплять и развивать дело не знает преград. Он еще связан с крестьянами и мастеровыми, но с его смертью эта связь обрывается. Между Петром Артамоновым, его сыном, ставшим хозяином фабрики, и рабочими вырастает стена вражды. Назревают первые политические выступления. На сторону пролетариата переходит наследник артамоновского дела Илья Артамонов - младший.

