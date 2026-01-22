Сердца четырех (фильм, 1941) смотреть онлайн
О фильме
В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна - серьезный математик, другая - легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все строится вокруг одного - любви.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВСАктриса
Валентина
Серова
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- ЛЦАктриса
Людмила
Целиковская
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- АТАктёр
Андрей
Тутышкин
- АААктёр
Александр
Антонов
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ТГАктриса
Татьяна
Говоркова
- ЛДАктриса
Любовь
Дмитриевская
- ПППродюсер
П.
Пашков
- ЛФМонтажёр
Лев
Фелонов
- НВОператор
Николай
Власов
- ЮМКомпозитор
Юрий
Милютин