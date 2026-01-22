Сердца четырех (фильм, 1941) смотреть онлайн

В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна - серьезный математик, другая - легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все строится вокруг одного - любви.

