Сердца четырех
Wink
Фильмы
Сердца четырех

Сердца четырех (фильм, 1941) смотреть онлайн

9.51941, Сердца четырех
Мелодрама, Комедия90 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но одинаково влюбленных. Одна - серьезный математик, другая - легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все строится вокруг одного - любви.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердца четырех»