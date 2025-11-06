Свинарка и пастух (фильм, 1941) смотреть онлайн

Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.

