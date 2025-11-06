Свинарка и пастух (фильм, 1941) смотреть онлайн
9.41941, Свинарка и пастух
Мелодрама, Мюзикл84 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Пырьев
- МЛАктриса
Марина
Ладынина
- Актёр
Владимир
Зельдин
- НКАктёр
Николай
Крючков
- НКАктёр
Никита
Китаев
- ГААктёр
Григорий
Алексеев
- ЕСАктриса
Евдокия
Счастливцева
- ОААктёр
Осип
Абдулов
- ТХАктёр
Тихон
Хренников
- ТГАктриса
Татьяна
Говоркова
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ВУАктёр
Владимир
Уральский
- ГСАктёр
Георгий
Светлани
- АДАктриса
Александра
Данилова
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- АКМонтажёр
Анна
Кульганек
- ВПОператор
Валентин
Павлов
- ВМОператор
Виктор
Масленников
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников