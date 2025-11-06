Свинарка и пастух
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Свинарка и пастух

Свинарка и пастух (фильм, 1941) смотреть онлайн

9.41941, Свинарка и пастух
Мелодрама, Мюзикл84 мин6+
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О фильме

Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Здесь она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша и Мусаиб обещают писать друг другу и встретиться на выставке через год. Но на их пути встает конюх Кузьма, тоже влюблённый в Глашу.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Мелодрама
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свинарка и пастух»