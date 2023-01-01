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Королевство кривых зеркал
Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство кривых зеркал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство кривых зеркал»

Режиссёры

Александр Роу

Александр Роу

Режиссёр

Актёры

Ольга Юкина

Ольга Юкина

АктрисаОля
Татьяна Юкина

Татьяна Юкина

АктрисаЯло
Татьяна Барышева

Татьяна Барышева

Актрисабабушка Оли
Анатолий Кубацкий

Анатолий Кубацкий

Актёркороль Йагупоп 77-й
Андрей Файт

Андрей Файт

Актёрглавнейший министр Нушрок
Лидия Вертинская

Лидия Вертинская

АктрисаАнидаг
Аркадий Цинман

Аркадий Цинман

Актёрнаиглавнейший министр Абаж
Андрей Стапран

Андрей Стапран

АктёрГурд
Иван Кузнецов

Иван Кузнецов

АктёрБар
Георгий Милляр

Георгий Милляр

Актёрнаиглавнейший церемониймейстер

Сценаристы

Лев Аркадьев

Лев Аркадьев

Сценарист
Виталий Губарев

Виталий Губарев

Сценарист

Продюсеры

Григорий Рималис

Григорий Рималис

Продюсер

Актёры дубляжа

Маргарита Корабельникова

Маргарита Корабельникова

Актриса дубляжа

Монтажёры

А. Овчарова

А. Овчарова

Монтажёр

Операторы

Леонид Акимов

Леонид Акимов

Оператор

Композиторы

Аркадий Филиппенко

Аркадий Филиппенко

Композитор