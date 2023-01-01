Старик Хоттабыч (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мальчишка-пионер находит кувшин с джинном, который становится его верным слугой, исполняющим желания. Советская киносказка «Старик Хоттабыч» — фильм от режиссера «Человека-амфибии» по мотивам одноименной повести Лазаря Лагина с добрым воспитательным посылом.



Как-то раз 12-летний мальчонка Волька в водах Москвы-реки вылавливает какой-то диковинный сосуд. Притащив его домой, он решает сейчас же его откупорить. Какого было его удивление, когда из кувшина повалил изумрудный дым, в котором появился джинн! Старик представляется Гассаном Абдурахманом ибн Хоттабом, то есть сыном Хоттаба, и принимается благодарить Вольку за то, что тот вызволил его из многолетнего заточения, куда он попал из-за своего непокорного характера. Будучи признательным новому господину, старик Хоттабыч творит для него удивительные чудеса: то наколдует огромный караван верблюдов, то неслыханные сокровища, то устроит полет на ковре-самолете над Москвой.



Какие приключения предстоят двум новым друзьям и сможет ли Волька всегда использовать силу Хоттабыча во благо? Об этом расскажет «Старик Хоттабыч, фильм 1956 года, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink.



Старик Хоттабыч смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.