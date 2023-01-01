Айзик Галин

Биография

Айзик Сендерович Галин — актер советского театра и кино, родился в 1899 году. Участвовал в спектаклях Малого театра. На его счету 5 проектов, среди которых сказка из детства «Старик Хоттабыч», где актер сыграл роль профорга цирка. Драма «Белые голуби», вышедшая в 1917 году под режиссурой Николая Маликова, стала выдающейся в фильмографии артиста. Следующая его работа — фильм «Масоны» 1918 года. Дальше он участвовал в приключенческом фильме «Золотой запас» 1925 года. Знаменательным для актера стал 1956 год, когда вышла кинокартина «Старик Хоттабыч» режиссера Геннадия Казанского. Последней работой Айзика Галина стал 16-ти серийный фильм-спектакль «Былое и думы» 1970 года, снятый по одноименному роману А.И. Герцена.