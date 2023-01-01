Биография

Советская и российская актриса Ольга Кабо – одна из наиболее ярких «звезд» отечественного кинематографа. Аристократическая красота Ольги и ее многогранный актерский талант отмечены как профессиональными критиками, так и зрителями. Будущая «звезда» родилась в Москве в семье инженеров. Родители уделяли большое внимание развитию девочки: Ольга изучала английский язык в спецшколе, занималась бальными танцами, художественной гимнастикой и даже посещала кружок космонавтики. Экранный дебют девочки состоялся в возрасте 15 лет, когда она сыграла небольшую роль в многосерийном фильме «Анна Павлова». После окончания ВГИКа молодая актриса начала выступать на театральных подмостках и сниматься в кино. Слава пришла к Ольге благодаря роли в картине «Комедия о Лисистрате». Среди других заметных фильмов Ольги Кабо – «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Крестоносец», «Ариэль». В 1996 году актриса снималась в сериале «Королева Марго». Артистка принимает участие в телевизионных проектах, исполняет роли в кино, записывает песни и на общественных началах помогает развитию кино для детей и подростков. Личная жизнь Ольги Кабо давно является предметом живого интереса публики. В 2009 году актриса во второй раз вышла замуж. От предыдущего брака у женщины есть дочь, младшего сына актриса родила в возрасте 43 лет.