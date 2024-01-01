Воплощение (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

В дом к женщине, проводившей мужа на войну, приходит незнакомец, который утверждает, что он и есть ее супруг. Психологическая драма «Воплощение» — фильм о печали и надежде на светлое будущее.



Учител�ьница Анна живет одна: муж Артем ушел на войну и с тех пор от него не было вестей. В момент, когда ее отчаяние становится невыносимым, на пороге появляется незнакомец. Он приходит к Анне, как к себе домой, и ведет себя, будто бы он Артем. Анна пытается доказать обратное, но странный мужчина знает по именам их общих друзей и даже характером и манерами действительно напоминает Артема. Поначалу Анна подозревает, что у нее психологическое расстройство. Но что, если незнакомец, выдающий себя за ее мужа, поможет ей вновь стать счастливой?



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