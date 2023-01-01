Биография

Режиссер, постановщик и актер Михаил Шевчук родился 3 февраля 1968 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и высшие режиссерские курсы ВГИКа. С 1993 года начал работать в труппе государственного академического Малого театра театральным постановщиком. Пробовал себя и в актерском искусстве, которое впоследствии оказало ему немалую услугу. Затем работа в кино режиссером-постановщиком с 2005 года. Вся жизнь в театре и кино постановщика Михаила Шевчука выразилась в его самой яркой работе над сериалом «Бретер», в котором он был и сценаристом, и оператором. Он сам выразил все, чему научился за годы. Талантливые актерские дебюты начались со съемок фильма, а затем и сериала «Сердца трех», «Кавалеры морской звезды», «Против течения». Ранние работы в исторических приключенческих фильмах сформировали характер актера, трюки он выполнял без каскадеров, сам. Всего снимался в 9 лентах в ролях разного плана. Сценарии начал писать и ставить как режиссер почти одновременно со съемками. 2005 год – начало другой творческой карьеры. Вершина режиссера Михаила Шевчука – фильм «Построить дом, посадить дерево…». В 2013 году задумал и поставил свою главную мечту – фильм «Бретер». Одновременно с работой в театре и кино преподавал физическую культуру в ВТУ Щепкина на кафедре пластического воспитания актера.