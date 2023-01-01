МаскЕрад
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МаскЕрад
6.62023, МаскЕрад
Мелодрамы, Триллеры109 мин16+
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МаскЕрад (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Обновленная экранизация пьесы в стихах Михаила Лермонтова, действие которой перенесли в наше время — с участием Алексея Фаддеева, Михаила Полицеймако, Даниила Спиваковского и Анара. Шулер Арбенин отошел от азартных игр, когда женился на Нине, но жизненные обстоятельства вновь приводят его к карточному столу. Выйдя победителем из очередной игры, Арбенин защищает таким образом честь молодого князя Звездича. Тот отправляется на светский маскарад, где также отдыхает Нина. Звездич заводит интрижку с одной из посетительниц мероприятия, а она, в свою очередь, оставляет ему на память браслет. Вот только украшение это принадлежит Нине, что вызывает у Арбенина приступ ревности.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «МаскЕрад»

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