МаскЕрад (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Обновленная экранизация пьесы в стихах Михаила Лермонтова, действие которой перенесли в наше время — с участием Алексея Фаддеева, Михаила Полицеймако, Даниила Спиваковского и Анара. Шулер Арбенин отошел от азартных и�гр, когда женился на Нине, но жизненные обстоятельства вновь приводят его к карточному столу. Выйдя победителем из очередной игры, Арбенин защищает таким образом честь молодого князя Звездича. Тот отправляется на светский маскарад, где также отдыхает Нина. Звездич заводит интрижку с одной из посетительниц мероприятия, а она, в свою очередь, оставляет ему на память браслет. Вот только украшение это принадлежит Нине, что вызывает у Арбенина приступ ревности.
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Информация
Рейтинг
- МШРежиссёр
Михаил
Шевчук
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- АШАктриса
Анастасия
Шевчук
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ПКАктёр
Павел
Комаров
- Актёр
Анар
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ИИАктёр
Илья
Ильин
- АБАктёр
Андрей
Бабич
- НСАктриса
Нина
Славнова
- МШСценарист
Михаил
Шевчук
- МЛСценарист
Михаил
Л�ермонтов
- ЕППродюсер
Елена
Петренко
- ССПродюсер
Сергей
Савин
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- АВХудожник
Алексей
Велин
- ТММонтажёр
Татьяна
Матюхина
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- ПСКомпозитор
Павел
Смирнов
- ГСКомпозитор
Григорий
Сантони
- ЛШКомпозитор
Леонид
Шешенин