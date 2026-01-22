Ночной экипаж (фильм, 1987) смотреть онлайн

Герои фильма — студент ПТУ по прозвищу Петух, второгодник Балда и начитанный Малыш — в один из июльских вечеров затеяли драку. А увидев милицейскую машину, друзья обратились в бегство, угнали машину и прихватили с собой двух девушек. Ночное путешествие окончилось трагически. И чудом оставшийся в живых Петух вряд ли сможет избавиться от угрызений совести.

