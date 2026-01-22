Ночной экипаж (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Ночной экипаж
Драма, Криминал89 мин16+
О фильме
Герои фильма — студент ПТУ по прозвищу Петух, второгодник Балда и начитанный Малыш — в один из июльских вечеров затеяли драку. А увидев милицейскую машину, друзья обратились в бегство, угнали машину и прихватили с собой двух девушек. Ночное путешествие окончилось трагически. И чудом оставшийся в живых Петух вряд ли сможет избавиться от угрызений совести.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БТРежиссёр
Борис
Токарев
- ИПАктёр
Игорь
Пьянков
- ФПАктёр
Федор
Переверзев
- ПЛАктёр
Павел
Лопуховский
- АДАктриса
Анастасия
Деревщикова
- ЛГАктриса
Людмила
Гладунко
- Актёр
Николай
Рыбников
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- Актриса
Ольга
Кабо
- АКАктёр
Александр
Кузьмичёв
- НСАктриса
Надежда
Смирнова
- НРАктриса
Н.
Рахвалова
- ВПАктёр
Василий
Петренко
- ДУАктёр
Дмитрий
Усачев
- БТАктёр
Борис
Токарев
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- НВАктриса
Наталья
Величко
- АВАктёр
Александр
Вигдоров
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- ОЛАктриса
Ольга
Леонова
- ВУАктёр
Виктор
Уральский
- ВФАктёр
Виктор
Филиппов
- МЧАктёр
Михаил
Чигарёв
- ВЗАктёр
Виталий
Зикора
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- МОПродюсер
Михаил
Орлов