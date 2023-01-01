Цветы провинции (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

О молодом поэте Адасе Доле, живущем в начале 70-х в провинциальном городке Белоруссии. Самоубийство матери делает его сиротой при живом отце, не принимающем участия в воспитании сына. Вступив в самостоятельную жизнь, Адась все чаще возвращается к вопросу: «Почему ушла из жизни его мать?».



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