Цветы провинции (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
7.11994, Цветы провинции
Драмы81 мин12+
Сюжет
О молодом поэте Адасе Доле, живущем в начале 70-х в провинциальном городке Белоруссии. Самоубийство матери делает его сиротой при живом отце, не принимающем участия в воспитании сына. Вступив в самостоятельную жизнь, Адась все чаще возвращается к вопросу: «Почему ушла из жизни его мать?».
Цветы провинции смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 IMDb
- ДЗРежиссёр
Дмитрий
Зайцев
- Актёр
Лев
Дуров
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ГКАктриса
Галина
Кухальская
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- АСАктёр
Александр
Сайко
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- ССАктриса
Стефания
Станюта
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- Актёр
Вячеслав
Титов
- ДВАктриса
Дарья
Волга
- ДЗСценарист
Дмитрий
Зайцев
- ГМСценарист
Георгий
Марчук
- АВХудожник
Александр
Верещагин
- ЕВМонтажёр
Евгения
Волкова
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чекасин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чекалин