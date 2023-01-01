Цветы провинции
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Цветы провинции

Цветы провинции (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

7.11994, Цветы провинции
Драмы81 мин12+

Сюжет

О молодом поэте Адасе Доле, живущем в начале 70-х в провинциальном городке Белоруссии. Самоубийство матери делает его сиротой при живом отце, не принимающем участия в воспитании сына. Вступив в самостоятельную жизнь, Адась все чаще возвращается к вопросу: «Почему ушла из жизни его мать?».

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цветы провинции»

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