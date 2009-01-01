Инсайт (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
У психотерапевта Анны Сергеевны Бочкаревой есть все, что принято считать показателями успеха и состоятельности в жизни. Она читает курс лекций в институте, ее статьи печатаются в уважаемых научных изданиях, у нее собственная практика и дом в идеальном порядке. Но однажды система, в которую превратила свою жизнь героиня, разрушается из-за одной единственной встречи. В благотворительном приюте, где Анна работает, появляется новый пациент - странный Старик, которому осталось жить несколько месяцев, и он заставляет Анну по-новому взглянуть на многое – на события прошлого, на ценность человеческих чувств, на раскаяние и на смысл нашего бытия…
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РГРежиссёр
Рената
Грицкова
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Ирина
Розанова
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- АШАктёр
Алексей
Шедько
- ВРАктёр
Виктор
Рыбчинский
- АТАктёр
Анатолий
Терпицкий
- АПАктриса
Алла
Поплавская
- АДАктёр
Андрей
Душечкин
- ВМАктёр
Владимир
Мищанчук
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- АКСценарист
Алена
Калюнова
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- СМОператор
Сергей
Милешкин
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько