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Последняя встреча
Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя встреча»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя встреча»

Режиссёры

Александр Аравин

Александр Аравин

Режиссёр

Актёры

Валентин Смирнитский

Валентин Смирнитский

АктёрЛеонид Ильич Брежнев
Михаил Козаков

Михаил Козаков

АктёрЮрий Владимирович Андропов
Евгения Кудинова

Евгения Кудинова

Актрисасотрудница ЦРУ в Белграде
Сергей Перегудов

Сергей Перегудов

АктёрОлег Яковлевич Суханов
Валерий Баринов

Валерий Баринов

АктёрИгорь Львович Салтыков
Александр Половцев

Александр Половцев

АктёрСайкин
Леонид Бичевин

Леонид Бичевин

АктёрИван Евгеньевич Шилов
Игорь Головин

Игорь Головин

АктёрИшуткин
Николай Козак

Николай Козак

АктёрАндрей Викторович Лобусов
Равшана Куркова

Равшана Куркова

АктрисаКарменсита

Сценаристы

Ариф Алиев

Ариф Алиев

Сценарист

Продюсеры

Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Ольга Максимова

Ольга Максимова

Продюсер

Монтажёры

Андрей Мельников

Андрей Мельников

Монтажёр

Операторы

Виктор Шейнин

Виктор Шейнин

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Алексей Шелыгин

Композитор