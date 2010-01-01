Последняя встреча. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Последняя встреча
1-й сезон
4-я серия

Последняя встреча (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82010, Последняя встреча. Сезон 1. Серия 4
Боевик, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие картины разворачивается в далекие 80-е. Четверо молодых ребят познакомились во время учебы в школе КГБ. После окончания этого заведения судьба раскидала их в разные стороны. Кто-то уехал работать за границу, другие остались жить и работать в СССР. Но встреча неизбежна, потому что есть тайна, известная только им…

Сериал Последняя встреча 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последняя встреча»