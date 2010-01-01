Последняя встреча (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.82010, Последняя встреча. Сезон 1. Серия 5
Боевик, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие картины разворачивается в далекие 80-е. Четверо молодых ребят познакомились во время учебы в школе КГБ. После окончания этого заведения судьба раскидала их в разные стороны. Кто-то уехал работать за границу, другие остались жить и работать в СССР. Но встреча неизбежна, потому что есть тайна, известная только им…
Сериал Последняя встреча 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Аравин
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Михаил
Козаков
- ЕКАктриса
Евгения
Кудинова
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Александр
Половцев
- Актёр
Леонид
Бичевин
- ИГАктёр
Игорь
Головин
- Актёр
Николай
Козак
- Актриса
Равшана
Куркова
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АММонтажёр
Андрей
Мельников
- ВШОператор
Виктор
Шейнин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин