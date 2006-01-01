Лабиринты разума (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Основан на реальных событиях, которые так и не смогла объяснить современная наука. Каждый из восьми фильмов начинается с исторической справки: о личном астрологе Гитлера, о предсказаниях Григория Распутина и Нострадамуса. Актеры воссоздают поразившие весь мир события, а исследователи и люди со сверхъестественными способностями предлагают свою трактовку этих событий.



