Проект Флорида
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Проект Флорида

Проект Флорида (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, The Florida Project
Драмы106 мин18+

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Сюжет

Невоспитанная, но очаровательная 6-летняя Муни живет в мотеле во Флориде. Пока ее непутевая мамаша пытается свести концы с концами разными, зачастую незаконными способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb