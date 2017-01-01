Проект Флорида (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Невоспитанная, но очаровательная 6-летняя Муни живет в мотеле во Флориде. Пока ее непутевая мамаша пытается свести концы с концами разными, зачастую незаконными способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе.



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