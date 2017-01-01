Проект Флорида (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.62017, The Florida Project
Драмы106 мин18+
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Сюжет
Невоспитанная, но очаровательная 6-летняя Муни живет в мотеле во Флориде. Пока ее непутевая мамаша пытается свести концы с концами разными, зачастую незаконными способами, девочка целыми днями предоставлена самой себе.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоис�к
7.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Бэйкер
- Актриса
Бруклин
Принс
- БВАктриса
Брия
Винайте
- ВКАктриса
Валерия
Котто
- КРАктёр
Кристофер
Ривера
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- МБАктёр
Мэйкон
Блэр
- ЭМАктёр
Эйден
Малик
- ЭПАктёр
Эдвард
Паган
- Сценарист
Шон
Бэйкер
- КБСценарист
Крис
Бергоч
- Продюсер
Шон
Бэйкер
- КБПродюсер
Крис
Бергоч
- КЧПродюсер
Кевин
Чиной
- Монтажёр
Шон
Бэйкер
- АЗОператор
Алексис
Забе
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф