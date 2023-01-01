Шон Бэйкер

Биография

Шон Бейкер — американский режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Саммите, Нью-Джерси 26 февраля 1971 года. Известен своими независимыми фильмами о людях на периферии общества. Режиссер детства увлекался кино: решающим моментом стало знакомство с фильмами студии Universal, которые он смотрел в местной библиотеке. Затем Бейкер изучал искусство и кинопроизводство. Его первым полнометражным фильмом была драма «Слова из четырех букв». Прорывом стал фильм «Мандарин», снятый на iPhone 5s, который привлек внимание к нестандартным методам съемки. Позже Бейкер представил «Проект „Флорида“» и «Красную ракету», закрепив за собой репутацию режиссера, рассказывающего истории маргинализированных сообществ. В 2024 году его картина «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и была номинирована на шесть «Оскаров». Бейкер вдохновляется режиссерами Кеном Лоучем, Спайком Ли, Эриком Ромером и Джоном Кассаветисом.