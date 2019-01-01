Томмазо (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Томас – независимый американский режиссeр, перебравшийся на ПМЖ в Рим. Успешный, в неплохой физической форме, хотя в летах все алкогольные и наркотические зависимости вроде бы в прошлом. Жена – молодая красивая славянка, дочь – белокурый ангел чистая мирная жизнь, сменившая былую, порочную �и полную приключений, удалась. Но что-то гложет Томаса изнутри – непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений – кажется, любой пустяк может отправить их под откос...



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