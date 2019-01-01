Томмазо (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Томас – независимый американский режиссeр, перебравшийся на ПМЖ в Рим. Успешный, в неплохой физической форме, хотя в летах все алкогольные и наркотические зависимости вроде бы в прошлом. Жена – молодая красивая славянка, дочь – белокурый ангел чистая мирная жизнь, сменившая былую, порочную �и полную приключений, удалась. Но что-то гложет Томаса изнутри – непокой и неуют, страх одиночества, ощущение зыбкости семейных отношений – кажется, любой пустяк может отправить их под откос...
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Информация
СтранаГреция, Италия, Великобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ККАктриса
Кристина
Кириак
- АФАктриса
Анна
Феррара
- ДМАктриса
Дхарма
Манджа Вудс
- АСАктриса
Алессандра
Скарчи
- АФСценарист
Абель
Феррара
- ЛБПродюсер
Лаура
Буффони
- СГПродюсер
Симоне
Гаттони
- МВПродюсер
Михаэль
Вебер
- МДХудожник
Майя
Джили
- ФНМонтажёр
Фабио
Нунциата
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- ДДКомпозитор
Джо
Делия