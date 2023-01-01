Скорбь (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Все, что имеет полицейский Уэйд Уайтхауз в свои 45 лет - это бывшая жена, старый отец-алкоголик, любовница-официантка, потрепанный вагончик для жилья и дикая зубная боль.
Его будущее кажется бес�просветным, пока однажды в их небольшом городке Лоуфорд, штат Нью-Гемпшир, не происходит подозрительный несчастный случай. Событие встряхнуло Уэйда, а после смерти матери он понял, что надо что-то менять в этой жизни...
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ПШРежиссёр
Пол
Шредер
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ДКАктёр
Джеймс
Коберн
- Актёр
Уиллем
Дефо
- БТАктриса
Бриджид
Тирни
- ХОАктёр
Холмс
Осборн
- ДТАктёр
Джим
Тру-Фрост
- ТПАктёр
Тим
Пост
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- МСАктриса
Мэриэн
Селдес
- ЖТАктриса
Жанин
Терио
- МБАктриса
Мэри
Бет Хёрт
- ПСАктёр
Пол
Стюарт
- УРАктёр
Уэйн
Робсон
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- РБСценарист
Рассел
Бэнкс
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- ЛРПродюсер
Линда
Рейсман
- ЭБПродюсер
Эрик
Берг
- ФКПродюсер
Фрэнк
К. Исаак
- Продюсер
Ник
Нолти
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- МБКомпозитор
Майкл
Брук