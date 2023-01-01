Скорбь
Wink
Фильмы
Скорбь
6.91997, Affliction
Триллеры, Драмы109 мин16+

Скорбь (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Все, что имеет полицейский Уэйд Уайтхауз в свои 45 лет - это бывшая жена, старый отец-алкоголик, любовница-официантка, потрепанный вагончик для жилья и дикая зубная боль.

Его будущее кажется беспросветным, пока однажды в их небольшом городке Лоуфорд, штат Нью-Гемпшир, не происходит подозрительный несчастный случай. Событие встряхнуло Уэйда, а после смерти матери он понял, что надо что-то менять в этой жизни...

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Информация

Страна
США, Канада, Япония
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скорбь»

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