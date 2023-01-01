Скорбь (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Все, что имеет полицейский Уэйд Уайтхауз в свои 45 лет - это бывшая жена, старый отец-алкоголик, любовница-официантка, потрепанный вагончик для жилья и дикая зубная боль.



Его будущее кажется бес�просветным, пока однажды в их небольшом городке Лоуфорд, штат Нью-Гемпшир, не происходит подозрительный несчастный случай. Событие встряхнуло Уэйда, а после смерти матери он понял, что надо что-то менять в этой жизни...



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