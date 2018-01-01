Биография

Кристофер Хейердал — канадский актер норвежско-шотландского происхождения. Родился в Канаде 18 сентября 1963 года. Знаменитый исследователь Тур Хейердал является дальним родственником семьи. Будущий артист получил классическое театральное образование в Канаде и Норвегии, обучаясь в Университете Осло, а также в театральных школах в Банфе и Стратфорде. Первые шаги в профессии он сделал на театральной сцене. Был участником Молодежной труппы на Стратфордском фестивале. Дебют Кристофера Хейердала в мире кино состоялся в 1994 году с небольшой ролью в боевике «Воины». Первая значимая роль пришла с картиной Out of Mind: The Stories of H.P. Lovecraft. Среди его наиболее запоминающихся образов на телевидении — участие в сериалах «Сверхъестественное», «Убежище» и «Настоящая кровь». Снялся в блокбастерах «Хроники Риддика», «Женщина-кошка» и «Блэйд 3: Троица». Однако настоящую известность ему принес сериал «Сумерки».