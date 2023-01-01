Ван Хельсинг (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Главным героем сериала является Ванесса Хельсинг — дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в общес�тве, порабощенном вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДСРежиссёр
Джонатан
Скарф
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уиннинг
- КОАктриса
Келли
Овертон
- ДСАктёр
Джонатан
Скарф
- АПАктёр
Алекс
Паунович
- РБАктриса
Рукия
Бернард
- ВГАктёр
Винсент
Гэйл
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- ДСАктриса
Джесси
Стэнли
- ТМАктёр
Треццо
Махоро
- НЛСценарист
Нил
Лабут
- МНСценарист
Майкл
Начофф
- ВССценарист
Ванета
Стормс
- ДМПродюсер
Джеки
Мэй
- ГПХудожник
Грант
Пирс
- БУОператор
Брендан
Уэгама
- НКОператор
Нил
Кервин