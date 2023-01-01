Ван Хельсинг (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Главным героем сериала является Ванесса Хельсинг — дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в общес�тве, порабощенном вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир.



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