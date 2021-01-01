Ван Хельсинг. Сезон 5. Серия 3
Wink
Сериалы
Ван Хельсинг
5-й сезон
3-я серия
7.92021, Van Helsing
Ужасы, Фэнтези18+

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Ван Хельсинг (сериал, 2021) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Главным героем сериала является Ванесса Хельсинг — дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в обществе, порабощенном вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Фэнтези
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ван Хельсинг»