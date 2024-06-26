WinkСериалыВан Хельсинг5-й сезон5-я серия
8.02021, Van Helsing
Ужасы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Ван Хельсинг (сериал, 2021) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 1
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 2
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 3
- 18+40 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 4
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 5
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 6
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 7
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 8
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 9
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 10
- 18+43 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 11
- 18+42 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 12
- 18+42 мин
Ван Хельсинг
Сезон 5 Серия 13
О сериале
Главным героем сериала является Ванесса Хельсинг — дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в обществе, порабощенном вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Джонатан
Скарф
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ДУРежиссёр
Дэвид
Уиннинг
- КОАктриса
Келли
Овертон
- ДСАктёр
Джонатан
Скарф
- АПАктёр
Алекс
Паунович
- РБАктриса
Рукия
Бернард
- ВГАктёр
Винсент
Гэйл
- КХАктёр
Кристофер
Хейердал
- ДСАктриса
Джесси
Стэнли
- ТМАктёр
Треццо
Махоро
- НЛСценарист
Нил
Лабут
- МНСценарист
Майкл
Начофф
- ВССценарист
Ванета
Стормс
- ДМПродюсер
Джеки
Мэй
- ГПХудожник
Грант
Пирс
- БУОператор
Брендан
Уэгама
- НКОператор
Нил
Кервин