Нация воров (фильм, 2023) смотреть онлайн

Нация воров
7.92023, The Channel
Боевик, Триллер101 мин18+
После неудачного ограбления бывшие военные вступают в противостояние с ФБР
О фильме

Брутальный боевик о бывших военных, которые после неудачного ограбления скрываются от преследования федералов.

Джейми — ветеран, который собирается начать новую жизнь. Он заверяет семью, что будет работать в строительной компании, но на самом деле присоединяется к бывшим военным под предводительством его брата Мика, которые собираются ограбить банк. Однако их всех ждет неприятный сюрприз: снаружи устраивает западню ФБР. Джейми и Мику удается сбежать, но они становятся целью для агента Росса, который сделает все, чтобы поймать преступников. В попытке ускользнуть от федералов, братья обращаются к гангстерам.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb