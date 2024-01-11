7.92023, The Channel
Боевик, Триллер101 мин18+
После неудачного ограбления бывшие военные вступают в противостояние с ФБР
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Нация воров (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Брутальный боевик о бывших военных, которые после неудачного ограбления скрываются от преследования федералов.
Джейми — ветеран, который собирается начать новую жизнь. Он заверяет семью, что будет работать в строительной компании, но на самом деле присоединяется к бывшим военным под предводительством его брата Мика, которые собираются ограбить банк. Однако их всех ждет неприятный сюрприз: снаружи устраивает западню ФБР. Джейми и Мику удается сбежать, но они становятся целью для агента Росса, который сделает все, чтобы поймать преступников. В попытке ускользнуть от федералов, братья обращаются к гангстерам.
Чем закончится это противостояние, вы узнаете из боевика «Нация воров» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb