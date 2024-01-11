Нация воров (фильм, 2023) смотреть онлайн

Брутальный боевик о бывших военных, которые после неудачного ограбления скрываются от преследования федералов.



Джейми — ветеран, который собирается начать новую жизнь. Он заверяет семью, что будет работать в строительной компании, но на самом деле присоединяется к бывшим военным под предводительством его брата Мика, которые собираются ограбить банк. Однако их всех ждет неприятный сюрприз: снаружи устраивает западню ФБР. Джейми и Мику удается сбежать, но они становятся целью для агента Росса, который сделает все, чтобы поймать преступников. В попытке ускользнуть от федералов, братья обращаются к гангстерам.



