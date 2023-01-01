Остров бессмертных (2023) смотреть онлайн

Девочка, многие годы поддерживавшая благополучие на острове с помощью своих удивительных способностей, внезапно теряет дар. Фильм «Остров бессмертных» — канадский триллер об опасностях изоляции.



В отдалении от провинции Ньюфаундленд расположен остров, где стоит маленькая рыбацкая деревушка. Ее жители каждый день сталкиваются с испытаниями природы, но это только сплачивает их. Однажды ночью в страшную непогоду Бобби и Грейс находят на берегу новорожденную девочку и решают удочерить ее. Вскоре они понимают, что маленькая Айла обладает уникальным даром — она может излечивать любые раны и болезни одним прикосновением. Теперь жители деревни не стареют и не хворают, постоянно навещая юную целительницу. Но спустя 10 лет Айла лишается чудесных способностей, и это обнажает темную сторону людей.



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