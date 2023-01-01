Остров бессмертных
Wink
Фильмы
Остров бессмертных
7.02023, The King Tide
Триллер98 мин18+
Целительница в рыбацкой деревушке внезапно теряет дар, и это обнажает темную сторону местных жителей. Триллер об опасностях изоляции

Остров бессмертных (2023) смотреть онлайн

О фильме

Девочка, многие годы поддерживавшая благополучие на острове с помощью своих удивительных способностей, внезапно теряет дар. Фильм «Остров бессмертных» — канадский триллер об опасностях изоляции.

В отдалении от провинции Ньюфаундленд расположен остров, где стоит маленькая рыбацкая деревушка. Ее жители каждый день сталкиваются с испытаниями природы, но это только сплачивает их. Однажды ночью в страшную непогоду Бобби и Грейс находят на берегу новорожденную девочку и решают удочерить ее. Вскоре они понимают, что маленькая Айла обладает уникальным даром — она может излечивать любые раны и болезни одним прикосновением. Теперь жители деревни не стареют и не хворают, постоянно навещая юную целительницу. Но спустя 10 лет Айла лишается чудесных способностей, и это обнажает темную сторону людей.

Как преобразится деревня, которую больше не поддерживает магия, вы узнаете, если будете смотреть «Остров бессмертных» 2023 года онлайн на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Канада
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

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