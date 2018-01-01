Wink
Фильмы
Невеста с того света
Актёры и съёмочная группа фильма «Невеста с того света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Невеста с того света»

Режиссёры

Джефф Лоуелл

Джефф Лоуелл

Jeff Lowell
Режиссёр

Актёры

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Eva Longoria
АктрисаKate (в титрах: Eva Longoria Parker)
Пол Радд

Пол Радд

Paul Rudd
АктёрHenry
Лейк Белл

Лейк Белл

Lake Bell
АктрисаAshley
Джейсон Биггз

Джейсон Биггз

Jason Biggs
АктёрDan
Линдсей Слоун

Линдсей Слоун

Lindsay Sloane
АктрисаChloe
Стивен Рут

Стивен Рут

Stephen Root
АктёрSculptor
Уильям Морган Шеппард

Уильям Морган Шеппард

William Morgan Sheppard
АктёрFather Marks (в титрах: W. Morgan Sheppard)
Венди Маклендон-Кови

Венди Маклендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
АктрисаLona
Али Хиллис

Али Хиллис

Ali Hillis
АктрисаKaren
Дебора Тикер

Дебора Тикер

Deborah Theaker
АктрисаMary

Сценаристы

Джефф Лоуелл

Джефф Лоуелл

Jeff Lowell
Сценарист

Продюсеры

Пол Брукс

Пол Брукс

Paul Brooks
Продюсер
Питер Сафран

Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Джефф Ливайн

Джефф Ливайн

Jeff Levine
Продюсер
Скотт Нимайер

Скотт Нимайер

Scott Niemeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Любовь Германова

Любовь Германова

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа

Художники

Нэйтан Огилве

Нэйтан Огилве

Nathan Ogilvie
Художник
Трэйси Тайнен

Трэйси Тайнен

Tracy Tynan
Художница
Тара Стефенсон

Тара Стефенсон

Tara Stephenson
Художница

Монтажёры

Мэтт Фридман

Мэтт Фридман

Matt Friedman
Монтажёр

Операторы

Джон Бэйли

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Дэвид Китэй

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор