Барри (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Наемный убийца мечтает о карьере театрального актера, но преступный мир его не отпускает. Лауреат премии «Эмми» Генри Уинклер и звезда Saturday Night Live Билл Хейдер в черной комедии от создателя «Евротура».



Барри переживает кризис: жизнь в родном Кливленде кажется ему серой и неинтересной, и он мечтает изменить ее. Вернувшись из Афганистана, где он служил в морской пехоте США, Барри становится киллером. Когда очередное задание заносит его на один из театральных курсов Лос-Анджелеса, Барри внезапно ощущает желание вступить в творческие ряды актеров. Но дело в том, что босс не хочет его отпускать. Удастся ли Барри найти способ реализовать мечту?



Не пропустите криминальную комедию «Барри» — сериал онлайн и в хорошем качестве доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink по подписке! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Все сезоны сериала Барри смотреть онлайн в хорошем �качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.