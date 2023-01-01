Барри
Wink
Сериалы
Барри
7.92018, Barry 4 сезона
Боевики, Комедии18+
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Барри (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Наемный убийца мечтает о карьере театрального актера, но преступный мир его не отпускает. Лауреат премии «Эмми» Генри Уинклер и звезда Saturday Night Live Билл Хейдер в черной комедии от создателя «Евротура».

Барри переживает кризис: жизнь в родном Кливленде кажется ему серой и неинтересной, и он мечтает изменить ее. Вернувшись из Афганистана, где он служил в морской пехоте США, Барри становится киллером. Когда очередное задание заносит его на один из театральных курсов Лос-Анджелеса, Барри внезапно ощущает желание вступить в творческие ряды актеров. Но дело в том, что босс не хочет его отпускать. Удастся ли Барри найти способ реализовать мечту?

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»

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