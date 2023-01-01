Барри (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Наемный убийца мечтает о карьере театрального актера, но преступный мир его не отпускает. Лауреат премии «Эмми» Генри Уинклер и звезда Saturday Night Live Билл Хейдер в черной комедии от создателя «Евротура».
Барри переживает кризис: жизнь в родном Кливленде кажется ему серой и неинтересной, и он мечтает изменить ее. Вернувшись из Афганистана, где он служил в морской пехоте США, Барри становится киллером. Когда очередное задание заносит его на один из театральных курсов Лос-Анджелеса, Барри внезапно ощущает желание вступить в творческие ряды актеров. Но дело в том, что босс не хочет его отпускать. Удастся ли Барри найти способ реализовать мечту?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Билл
Хейдер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Стивен
Рут
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- РДАктёр
Райтор
Дойл
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- ЭКАктёр
Энди
Кэри
- АБСценарист
Алек
Берг
- Сценарист
Билл
Хейдер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- Продюсер
Билл
Хейдер
- ЛСПродюсер
Лиз
Сарнофф
- ТБХудожник
Тайлер
Б. Робинсон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер
- АГМонтажёр
Али
Грир
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ФГМонтажёр
Фрэнки
Гуттман
- КХОператор
Карл
Херц
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго