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Барри
4-й сезон

Барри (сериал, 2023) сезон 4 смотреть онлайн

7.92023, Barry 8 серий
Боевики, Комедии18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Барри — бывший морпех, а ныне никудышный киллер. Одинокий и неприкаянный, однажды он отправляется на заказ в Лос-Анджелес, где по воле случая оказывается на курсах актерского мастерства.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»

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