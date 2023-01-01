Биография

Билл Хейдер — актер, сценарист, режиссер и продюсер. Лауреат двух телевизионных премий «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном сериале «Барри». Родился в Оклахоме 7 июня 1978 года. Хейдер поступил в Университет Финикса, а затем перевелся в Скоттсдейлский колледж в Аризоне. Во время обучения Билл отличался веселым нравом, делал пародии на педагогов и мечтал стать комиком. Его мечта сбылась, когда в Лос-Анджелесе он примкнул к группе комедиантов Second City, после чего артиста пригласили участвовать в скетчах SNL, где он запомнился зрителям пародиями на знаменитостей. Широкий успех Биллу Хейдеру принесли съемки в комедиях. Первые примечательные роли актер получил в фильмах «SuperПерцы» и «Немножко беременна», которые впечатлили критиков. После этого ему предложили главную роль в трагикомедии «Близнецы», а по-настоящему знаменитым он стал после релиза сериала «Барри», за роль в котором Хейдер получил ряд престижных наград и номинаций.