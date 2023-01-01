Биография

Хиро Мурай — американский режиссер, продюсер и оператор. Лауреат «Эмми» и премии Гильдии режиссеров Америки. Родился в Токио в 1983 году. Хиро родился в семье японского композитора Кунихико Мурая. В возрасте 9 лет молодой человек с семьей переехал в Лос-Анджелес, а позже получил диплом в Школе Кинематографических Искусств USC. После окончания университета будущий режиссер занимался клипмейкингом и снял клипы для таких артистов, как Childish Gambino, Chet Faker, David Guetta и других. Полноценная режиссерская карьера Хиро Мурая началась в 2016 году с сериала «Атланта», который он также продюсировал вместе с Дональдом Гловером. В 2017 году Мурай выступил в качестве режиссера нескольких эпизодов кинокомикса «Легион», а в 2018 году снимал сериал «Барри» с Биллом Хейдером в главной роли. В 2021 году японец поставил и спродюсировал постапокалиптическую драму «Станция одиннадцать».