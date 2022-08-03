Барри (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
1 сезон многосерийной черной комедии «Барри», в которой комик Билл Хейдер играет киллера, пытающегося сменить профессию и стать актером. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.
Знакомьтесь с Барри — когда-то он служил в Афганистане, а теперь зарабатывает на жизнь, убивая людей за деньги. Друг его отца Фьюкс, который в свое время помог Барри начать карьеру киллера, видит, что его протеже перестал получать удовольствие от жизни и не может справиться с наступившим кризисом. Посчитав, что в таком деле поможет смена обстановки, Фьюкс находит для Барри задание в солнечном Лос-Анджелесе. Цель — начинающий актер и любовник жены главаря чеченской преступной группировки. Но проникнувшего на актерские курсы Барри поражает местная атмосфера, харизматичный преподаватель и приветливые студенты, в особенности — неотразимая Салли. Незадачливый наемный убийца наконец понимает, чего хочет от жизни, но криминальный мир так просто его не отпустит.
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Рейтинг
- Режиссёр
Билл
Хейдер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Стивен
Рут
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- РДАктёр
Райтор
Дойл
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- ЭКАктёр
Энди
Кэри
- АБСценарист
Алек
Берг
- Сценарист
Билл
Хейдер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- Продюсер
Билл
Хейдер
- ЛСПродюсер
Лиз
Сарнофф
- ТБХудожник
Тайлер
Б. Робинсон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер
- АГМонтажёр
Али
Грир
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ФГМонтажёр
Фрэнки
Гуттман
- КХОператор
Карл
Херц
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго