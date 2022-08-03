1 сезон многосерийной черной комедии «Барри», в которой комик Билл Хейдер играет киллера, пытающегося сменить профессию и стать актером. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.



Знакомьтесь с Барри — когда-то он служил в Афганистане, а теперь зарабатывает на жизнь, убивая людей за деньги. Друг его отца Фьюкс, который в свое время помог Барри начать карьеру киллера, видит, что его протеже перестал получать удовольствие от жизни и не может справиться с наступившим кризисом. Посчитав, что в таком деле поможет смена обстановки, Фьюкс находит для Барри задание в солнечном Лос-Анджелесе. Цель — начинающий актер и любовник жены главаря чеченской преступной группировки. Но проникнувшего на актерские курсы Барри поражает местная атмосфера, харизматичный преподаватель и приветливые студенты, в особенности — неотразимая Салли. Незадачливый наемный убийца наконец понимает, чего хочет от жизни, но криминальный мир так просто его не отпустит.



Смотрите 1 сезон сериала «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

