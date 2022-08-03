Барри. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Барри
1-й сезон
5-я серия
8.02018, Barry
Боевик, Комедия18+
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Барри (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

1 сезон многосерийной черной комедии «Барри», в которой комик Билл Хейдер играет киллера, пытающегося сменить профессию и стать актером. Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Знакомьтесь с Барри — когда-то он служил в Афганистане, а теперь зарабатывает на жизнь, убивая людей за деньги. Друг его отца Фьюкс, который в свое время помог Барри начать карьеру киллера, видит, что его протеже перестал получать удовольствие от жизни и не может справиться с наступившим кризисом. Посчитав, что в таком деле поможет смена обстановки, Фьюкс находит для Барри задание в солнечном Лос-Анджелесе. Цель — начинающий актер и любовник жены главаря чеченской преступной группировки. Но проникнувшего на актерские курсы Барри поражает местная атмосфера, харизматичный преподаватель и приветливые студенты, в особенности — неотразимая Салли. Незадачливый наемный убийца наконец понимает, чего хочет от жизни, но криминальный мир так просто его не отпустит.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»