Барри. Сезон 4. Серия 4
Wink
Сериалы
Барри
4-й сезон
4-я серия
8.02023, Barry
Боевик, Комедия18+
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Барри (сериал, 2023) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Героя Билла Хейдера наконец-то арестовали — что он предпримет теперь, расскажет 4 сезон черной комедии «Барри». Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Джин добился своего — Барри упекли за решетку. Теперь о его преступлениях знают все, включая Салли, которая не хочет иметь с ним ничего общего. Сокамерником Барри становится не кто иной, как Фьюкс, уверенный, что бывший протеже захочет ему отомстить. Он готов сотрудничать с ФБР, чтобы выудить из Барри чистосердечное признание. Хэнк и Кристобаль, в свою очередь, живут в Санта-Фе, где перед ними маячит возможность провернуть крупную аферу. А Джин, мечтающий о медийной славе, рассматривает предложение об интервью с изданием Vanity Fair, которое, однако, может повредить расследованию.

Смотрите 4 сезон сериала «Барри» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барри»