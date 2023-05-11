Героя Билла Хейдера наконец-то арестовали — что он предпримет теперь, расскажет 4 сезон черной комедии «Барри». Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.



Джин добился своего — Барри упекли за решетку. Теперь о его преступлениях знают все, включая Салли, которая не хочет иметь с ним ничего общего. Сокамерником Барри становится не кто иной, как Фьюкс, уверенный, что бывший протеже захочет ему отомстить. Он готов сотрудничать с ФБР, чтобы выудить из Барри чистосердечное признание. Хэнк и Кристобаль, в свою очередь, живут в Санта-Фе, где перед ними маячит возможность провернуть крупную аферу. А Джин, мечтающий о медийной славе, рассматривает предложение об интервью с изданием Vanity Fair, которое, однако, может повредить расследованию.



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