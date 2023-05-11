Барри (сериал, 2023) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Героя Билла Хейдера наконец-то арестовали — что он предпримет теперь, расскажет 4 сезон черной комедии «Барри». Смотрите сериал «Барри» в подписке Amediateka на Wink.
Джин добился своего — Барри упекли за решетку. Теперь о его преступлениях знают все, включая Салли, которая не хочет иметь с ним ничего общего. Сокамерником Барри становится не кто иной, как Фьюкс, уверенный, что бывший протеже захочет ему отомстить. Он готов сотрудничать с ФБР, чтобы выудить из Барри чистосердечное признание. Хэнк и Кристобаль, в свою очередь, живут в Санта-Фе, где перед ними маячит возможность провернуть крупную аферу. А Джин, мечтающий о медийной славе, рассматривает предложение об интервью с изданием Vanity Fair, которое, однако, может повредить расследованию.
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Рейтинг
- Режиссёр
Билл
Хейдер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- МКРежиссёр
Мэгги
Кэри
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Стивен
Рут
- СГАктриса
Сара
Голдберг
- ЭКАктёр
Энтони
Кэрриган
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- РДАктёр
Райтор
Дойл
- ДБАктёр
Даррел
Бритт-Гибсон
- ЭКАктёр
Энди
Кэри
- АБСценарист
Алек
Берг
- Сценарист
Билл
Хейдер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- Продюсер
Билл
Хейдер
- ЛСПродюсер
Лиз
Сарнофф
- ТБХудожник
Тайлер
Б. Робинсон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЭШХудожник
Эрик
Шуновер
- АГМонтажёр
Али
Грир
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ФГМонтажёр
Фрэнки
Гуттман
- КХОператор
Карл
Херц
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго