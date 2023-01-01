Биография

Нуман Аджар – актер, продюсер. Родился в 1974 году. Первые годы жил с родителями в Турции, в шестилетнем возрасте оказался в Германии. По образованию – строительный менеджер, в кинематограф попал уже после окончания инженерного колледжа и с немалым опытом практической деятельности. Первую роль Аджар сыграл в короткометражке 2003 года «Анджелина». В 2007 году основал собственную продюсерскую компанию. Свободно говорит на семи языках, что позволяет ему сниматься и в Европе, и в Турции, и в США. Востребован в кино и на телевидении. За время работы принял участие в реализации более чем 80 телевизионных и кинематографических проектов. Лучше всего актеру удаются роли вдумчивых следователей, многозначительных молчунов, страстных борцов за справедливость, опасных бунтарей. Блестяще сыграв в сериале «Родина», артист получил номинацию на приз лучшему актерскому коллективу. Главная роль Нумана Аджара в фильме 2019 года «В тени» сделала его номинантом МКФ в Анталии. С именем артиста связывают и популярность диснеевского «Алладина» 2019 года, и успех последнего фильма франшизы «Человек-паук». Играет актер и в «Последней планете», ждущей выхода на экраны.