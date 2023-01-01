Wink
Фильмы
Два лика января
Актёры и съёмочная группа фильма «Два лика января»

Актёры и съёмочная группа фильма «Два лика января»

Режиссёры

Хуссейн Амини

Хуссейн Амини

Hossein Amini
Режиссёр

Актёры

Оскар Айзек

Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрRydal
Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен

Viggo Mortensen
АктёрChester
Кирстен Данст

Кирстен Данст

Kirsten Dunst
АктрисаColette
Дэйзи Беван

Дэйзи Беван

Daisy Bevan
АктрисаLauren
Бабис Хаджидакис

Бабис Хаджидакис

Babis Hatzidakis
АктёрStall Keeper
Дэвид Уоршофски

Дэвид Уоршофски

David Warshofsky
АктёрPaul Vittorio
Озан Тас

Озан Тас

Ozan Tas
АктёрHotel Grand Receptionist
Питер Мэир

Питер Мэир

Peter Mair
АктёрElderly Man at Hotel Grand
Хелена Джинкс Джонс

Хелена Джинкс Джонс

Helena Jinx Jones
АктрисаElderly Woman at Hotel Grand

Сценаристы

Хуссейн Амини

Хуссейн Амини

Hossein Amini
Сценарист
Патриция Хайсмит

Патриция Хайсмит

Patricia Highsmith
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Робин Слово

Робин Слово

Robyn Slovo
Продюсер
Том Штернберг

Том Штернберг

Tom Sternberg
Продюсер
Рон Халперн

Рон Халперн

Ron Halpern
Продюсер

Художники

Майкл Карлин

Майкл Карлин

Michael Carlin
Художник
Димитрис Зиакас

Димитрис Зиакас

Dimitris Ziakas
Художник
Стивен Ноубл

Стивен Ноубл

Steven Noble
Художник

Монтажёры

Николя Шодер

Николя Шодер

Nicolas Chaudeurge
Монтажёр
Джон Харрис

Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр

Операторы

Марсель Зискинд

Марсель Зискинд

Marcel Zyskind
Оператор

Композиторы

Альберто Иглесиас

Альберто Иглесиас

Alberto Iglesias
Композитор