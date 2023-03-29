При чем тут любовь? (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Ромком от режиссера «Елизаветы» и «Золотого века» Шекхара Капура: документалистка снимает фильм о своем друге, решившем жениться на незнакомке по указанию родителей. Пытаясь понять, о чем будет ее следующий документальный фильм, Зои решает направить объектив на друга детства Казима: тот шокировал ее известием, что собирается жениться. Свадьба планируется не простая, а по заветам его родственников из Пакистана — они «свели» Каза с незнакомой девушкой. Поначалу Зои это кажется странным, но после нескольких неудачных свиданий и изучения статистики разводов в Великобритании она начинает сомневаться, что браки по договоренности — такая уж плохая идея. Прихватив с собой свою разведенную мать, Зои отправляется в Пакистан, чтобы снимать фильм о готовящейся свадьбе. К чему это приведет, узнаете из фильма «При чем тут любовь?» (2022), если будете смотреть его онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- ШКРежиссёр
Шекхар
Капур
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- ШЛАктёр
Шазад
Латиф
- ШААктриса
Шабана
Азми
- Актриса
Эмма
Томпсон
- АСАктриса
Али
Саял
- ОКАктёр
Оливер
Крис
- АЧАктёр
Азим
Чодри
- ДМАктёр
Джефф
Мирза
- ИБАктриса
Иман
Бужелуа
- ПБАктриса
Пакиза
Баиг
- ДКСценарист
Джемайма
Кхан
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДКПродюсер
Джемайма
Кхан
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- КМХудожница
Кэролайн
МакКолл
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- НММонтажёр
Ник
Мур
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- НСКомпозитор
Нитин
Соунэй