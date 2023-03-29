При чем тут любовь? (фильм, 2022) смотреть онлайн

При чем тут любовь?
8.02022, What's Love Got to Do with It?
Мелодрама, Комедия104 мин18+
Лучший друг Зои собирается жениться на незнакомке, которую выбрали его родители. Ромком с Лили Джеймс в духе «Реальной любви»

О фильме

Ромком от режиссера «Елизаветы» и «Золотого века» Шекхара Капура: документалистка снимает фильм о своем друге, решившем жениться на незнакомке по указанию родителей. Пытаясь понять, о чем будет ее следующий документальный фильм, Зои решает направить объектив на друга детства Казима: тот шокировал ее известием, что собирается жениться. Свадьба планируется не простая, а по заветам его родственников из Пакистана — они «свели» Каза с незнакомой девушкой. Поначалу Зои это кажется странным, но после нескольких неудачных свиданий и изучения статистики разводов в Великобритании она начинает сомневаться, что браки по договоренности — такая уж плохая идея. Прихватив с собой свою разведенную мать, Зои отправляется в Пакистан, чтобы снимать фильм о готовящейся свадьбе. К чему это приведет, узнаете из фильма «При чем тут любовь?» (2022), если будете смотреть его онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «При чем тут любовь?»