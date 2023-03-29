При чем тут любовь? (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ромком от режиссера «Елизаветы» и «Золотого века» Шекхара Капура: документалистка снимает фильм о своем друге, решившем жениться на незнакомке по указанию родителей. Пытаясь понять, о чем будет ее следующий документальный фильм, Зои решает направить объектив на друга детства Казима: тот шокировал ее известием, что собирается жениться. Свадьба планируется не простая, а по заветам его родственников из Пакистана — они «свели» Каза с незнакомой девушкой. Поначалу Зои это кажется странным, но после нескольких неудачных свиданий и изучения статистики разводов в Великобритании она начинает сомневаться, что браки по договоренности — такая уж плохая идея. Прихватив с собой свою разведенную мать, Зои отправляется в Пакистан, чтобы снимать фильм о готовящейся свадьбе. К чему это приведет, узнаете из фильма «При чем тут любовь?» (2022), если будете смотреть его онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

