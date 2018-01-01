Wink
Фильмы
При чем тут любовь?
Актёры и съёмочная группа фильма «При чем тут любовь?»

Режиссёры

Шекхар Капур

Shekhar Kapur
Режиссёр

Актёры

Лили Джеймс

Lily James
АктрисаZoe Stevenson
Шазад Латиф

Shazad Latif
АктёрKazim
Шабана Азми

Shabana Azmi
АктрисаAisha Khan
Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаCath Stevenson
Али Саял

Sajal Ali
АктрисаMaymouna
Оливер Крис

Oliver Chris
АктёрJames
Азим Чодри

Asim Chaudhry
АктёрMo the Matchmaker
Джефф Мирза

Jeff Mirza
АктёрZahid Khan
Иман Бужелуа

Iman Boujelouah
АктрисаYasmin Khan
Пакиза Баиг

Pakiza Baig
АктрисаNani Jan Khan

Сценаристы

Джемайма Кхан

Jemima Khan
Сценарист

Продюсеры

Ники Кентиш Барнс

Nicky Kentish Barnes
Продюсер
Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер
Джемайма Кхан

Jemima Khan
Продюсер

Актёры дубляжа

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Нана Саркисян

Актриса дубляжа

Художники

Кэролайн МакКолл

Caroline McCall
Художница

Монтажёры

Гай Бенсли

Guy Bensley
Монтажёр
Ник Мур

Nick Moore
Монтажёр

Операторы

Реми Адефаразин

Remi Adefarasin
Оператор

Композиторы

Нитин Соунэй

Nitin Sawhney
Композитор