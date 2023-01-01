Биография

Робби Колтрейн — шотландский актер и комик. В 1990-х годах трижды был удостоен премии BAFTA за телесериал «Метод Крекера». Появился на свет в Рутерглене, Саут-Ланаркшир, Шотландия, 30 марта 1950 года. Родители Робби были далеки от мира кино. Среднее образование мальчик получил в Glenalmond College, а затем продолжил обучение в Школе искусств Глазго. Юноша любил живопись, но, в конце концов, выбрал карьеру актера и взял творческий псевдоним в честь джазового музыканта Джона Колтрейна. Настоящее имя артиста — Энтони Роберт Макмиллан. Помимо кино, он увлекался автомобилями, вел активную общественную деятельность, а еще выступал против использования ядерного оружия, интересовался политикой и боролся за права животных. Робби Колтрейн дебютировал на сцене в конце 70-х XX века. В начале 80-х получил приглашение на телевидение и довольно долго вел передачу об автомобилях. Параллельно снимался в кино, но лишь во второстепенных ролях. Стал известен после сериала «Крекер». А зрителям запомнился другой своей работой — комедийным персонажем в фильме «Монашки в бегах». Мировая известность пришла к Колтрейну после того, как он сыграл Хагрида во всех частях Поттерианы. Среди других заметных ролей актера — российский гангстер Валентин Жуковский в двух лентах Бондианы — «Золотой глаз» и «И целого мира мало». Также Колтрейн запомнился зрителям по фильмам «Из ада», «Большие надежды» и мини-сериалу «Сокровище нации».