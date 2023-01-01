Монахини в бегах
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Монахини в бегах

Монахини в бегах (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

8.81990, Nuns on the Run
Комедии, Криминал88 мин16+

Сюжет

Львиная доля событий разворачивается в стенах женского монастыря. Сюда судьба забрасывает двух незадачливых преступников Брайена Хоупа и Чарли МакМануса, которые украли у своих «сотоварищей» пару чемоданов с деньгами и попытались найти местечко, где можно было бы пересидеть. В монастыре им пришлось не только переодеться, но и поменять имена...

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монахини в бегах»

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