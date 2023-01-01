Монахини в бегах (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.81990, Nuns on the Run
Комедии, Криминал88 мин16+
Сюжет
Львиная доля событий разворачивается в стенах женского монастыря. Сюда судьба забрасывает двух незадачливых преступников Брайена Хоупа и Чарли МакМануса, которые украли у своих «сотоварищей» пару чемоданов с деньгами и попытались найти местечко, где можно было бы пересидеть. В монастыре им пришлось не только переодеться, но и поменять имена...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Криминал
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джонатан
Линн
- ЭААктёр
Эрик
Айдл
- Актёр
Робби
Колтрейн
- ККАктриса
Камилла
Кодури
- ДСАктриса
Дженет
Сьюзман
- ДХАктриса
Дорис
Хэа
- ЛКАктриса
Лила
Кэй
- РПАктёр
Роберт
Паттерсон
- БМАктёр
Боб
Мо�рган
- УДАктёр
Уинстон
Дэннис
- МУПродюсер
Майкл
Уайт
- СБПродюсер
Саймон
Босанкет
- ДХПродюсер
Джордж
Харрисон
- ДОПродюсер
Дэнис
О’Брайэн
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ДММонтажёр
Дэвид
Мартин
- ФФКомпозитор
Фрэнк
Фицпатрик
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй