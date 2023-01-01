Монахини в бегах (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Львиная доля событий разворачивается в стенах женского монастыря. Сюда судьба забрасывает двух незадачливых преступников Брайена Хоупа и Чарли МакМануса, которые украли у своих «сотоварищей» пару чемоданов с деньгами и попытались найти местечко, где можно было бы пересидеть. В монастыре им пришлось не только переодеться, но и поменять имена...



Монахини в бегах смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.