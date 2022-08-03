Тайна в их глазах
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Тайна в их глазах

Фильм Тайна в их глазах (2015)

8.82015, Secret in Their Eyes
Триллер, Криминал106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У правосудия нет сроков давности.

Страна
Южная Корея, Великобритания, США, Испания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна в их глазах»