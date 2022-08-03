Фильм Тайна в их глазах (2015)
8.82015, Secret in Their Eyes
Триллер, Криминал106 мин18+
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О фильме
Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У правосудия нет сроков давности.
СтранаЮжная Корея, Великобритания, США, Испания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Билли
Рэй
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Джулия
Робертс
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Альфред
Молина
- ДКАктёр
Джо
Коул
- Актёр
Майкл
Келли
- ЗГАктриса
Зои
Грэм
- ПДАктёр
Патрик
Дэвис
- ЭФАктриса
Эйлин
Фогарти
- Сценарист
Билли
Рэй
- ХХСценарист
Хуан
Хосе Кампанелья
- ЭССценарист
Эдуардо
Сачери
- Продюсер
Мэтт
Джексон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ДМОператор
Дэниэл
Модер
- ЭККомпозитор
Эмилио
Каудерер