Соседка (фильм, 2004) смотреть онлайн

Выпускник школы влюбляется в девушку, заселившуюся в дом по соседству. Парень не подозревает, что она — звезда фильмов для взрослых. Фильм «Соседка» — молодежная комедия о том, как сложно по-настоящему узнать человека.



Отличник Мэттью из Калифорнии почти окончил школу и метит в Джорджтаунский университет. Однако парня не покидает ощущение, что его жизнь слишком скучная. Это меняется, когда в дом через дорогу заезжает Даниэль — ослепительно красивая девушка, которая, к тому же, не прочь провести с ним время. Однако у приятелей Мэттью есть плохие новости: Даниэль в прошлом была звездой откровенных фильмов. Разочарованный Мэттью не знает, как поступить, а тут еще в жизнь Даниэль возвращается Келли, ее бывший продюсер.



Есть ли у Мэттью и Даниэль будущее, расскажет смелая комедия с Элишей Катберт, Эмилем Хиршем, Полом Дано и Тимоти Олифантом.


